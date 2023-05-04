Не одолжила денег: на Черниговщине мужчина топором зарубил женщину

Жителя Черниговского района приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Такой приговор вынес Козелецкий районный суд.

Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

"Следствие доказало, что мужчина пришел к знакомой, чтобы получить деньги в долг. Между ними возник конфликт, во время которого мужчина наносил удар топором по голове и завладел принадлежащим ему имуществом. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал его виновным в умышленном убийстве по п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины (преднамеренное убийство по корыстным мотивам и разбою, сопряженному с нанесением тяжких телесных повреждений).

Ранее стало известно, что в Хмельницкой области 33-летний житель г. Староконстантинов из-за ревности забил до смерти своего соперника.

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