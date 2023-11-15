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Хотел за границу — к любимой: мужчина трое суток бродил в Карпатах

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Хотел за границу — к любимой: мужчина трое суток бродил в Карпатах

Задержан на Закарпатье пограничниками 27-летний волынянин / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Молодой человек надеялся самостоятельно добраться до Румынии, а оттуда — улететь в США.

На Закарпатье пограничники задержали 27-летнего жителя Волынской области, который трое суток бродил по горам в поисках границы. Он объяснил, что хотел добраться до Румынии, а оттуда улететь в США, где живет его любимая.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Смельчак самостоятельно проложил себе маршрут преодоления карпатского высокогорья, чтобы незаконно пересечь границу.

Через трое суток безрезультатных скитаний мужчина решил все же позвонить спасателям.

“Были организованы общие поиски, к которым привлекли военнослужащих отдела “Деловое” Мукачевского отряда. За 6 километров от границы обессиленного и растерянного искателя приключений обнаружили и доставили в пограничное подразделение”, — говорится в сообщении.

За попытку незаконного пересечения границы на правонарушителя был составлен админпротокол. Дело было направлено в суд.

Напомним, ранее пограничники в Закарпатье обнаружили мужчину, который направлялся из Словакии в направлении Украины. Мужчина в состоянии опьянения заблудился.

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Дата публикации
Просмотры
532
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