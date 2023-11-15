Хотел за границу — к любимой: мужчина трое суток бродил в Карпатах

Молодой человек надеялся самостоятельно добраться до Румынии, а оттуда — улететь в США.
На Закарпатье пограничники задержали 27-летнего жителя Волынской области, который трое суток бродил по горам в поисках границы. Он объяснил, что хотел добраться до Румынии, а оттуда улететь в США, где живет его любимая.
Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.
Смельчак самостоятельно проложил себе маршрут преодоления карпатского высокогорья, чтобы незаконно пересечь границу.
Через трое суток безрезультатных скитаний мужчина решил все же позвонить спасателям.
“Были организованы общие поиски, к которым привлекли военнослужащих отдела “Деловое” Мукачевского отряда. За 6 километров от границы обессиленного и растерянного искателя приключений обнаружили и доставили в пограничное подразделение”, — говорится в сообщении.
За попытку незаконного пересечения границы на правонарушителя был составлен админпротокол. Дело было направлено в суд.
Напомним, ранее пограничники в Закарпатье обнаружили мужчину, который направлялся из Словакии в направлении Украины. Мужчина в состоянии опьянения заблудился.
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