Хотел забрать Sense Bank «под крышу»: Гетманцев открестился от посягательств на банк

Даниил Гетманцев

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Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что никогда не обсуждал возможность получения контроля над государственным Sense Bank.

Об этом Гетманцев сообщил у себя в Telegram.

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«Я никогда, повторяю, никогда не обсуждал ни с Мудрой, ни с кем-то другим вопрос контроля над "Sense Bank". В любом формате, содержании и на любом языке», — заявил Гетманцев.

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Он также отметил, что уже давно публично выражает свою позицию по банку и ее можно проверить по предварительным заявлениям в социальных сетях.

Чтобы опровергнуть возможные подозрения, Гетманцев заявил о готовности пройти проверку на полиграфе и дать показания Национальному антикоррупционному бюро.

«Чтобы снять даже малейшие подозрения, я готов пройти полиграф и дать показания НАБУ на этот счет. Уже обратился в НАБУ», - сообщил депутат.

Новые детали по делу "Мидас": что известно

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели масштабную спецоперацию под названием "Форест Гамп". Правоохранители разоблачают деятельность преступной организации, которую возглавляли действующие и бывшие народные депутаты Украины.

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Журналист Михаил Ткач утверждает, что из обнародованных материалов следует, что бизнесмен Тимур Миндич мог передать государственный банк под контроль людей, связанных с Офисом президента.

Журналист также написал, что в записях упоминаются «некий Давид» и «некий председатель парламентского комитета», которые якобы хотели получить банк «под крышу». При этом Ткач в своем сообщении отдельно иронически отметил: "точно не Даниил Гетманцев".

По данным правоохранителей, к этой деятельности также могут быть причастны высокопоставленные должностные лица Офиса президента Украины и другие лица. Источники журналистов отмечают, что следственные действия происходят у заместителя руководителя ОП Ирины Мудрой, нардепа Вадима Столара и экс-нардепа Максима Никитася.

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