Хотел заработать, а стал "пушечным мясом": история военного армии РФ, который сдался в плен к "Азову"

Украинские военные взяли в плен российского военного, желавшего сократить срок своего заключения путем подписания контракта с вооруженными силами РФ. Правда, вместо легких денег он получил шанс стать пушечным мясом на войне в Украине.

Видео обнародовал "Азов".

"Азов" показал интервью с российским военным, который сдался в плен к ВСУ

Как отмечают азовцы, контракт на прохождение службы в вооруженных силах РФ должен обеспечить солдату светлое будущее на свободе. Но в российской армии дела оказались еще хуже, чем в российской тюрьме.

"Вместо обещанных легких тыловых денег и амнистии, его отправили на Кременское направление пехотинцем, без какой-либо подготовки и обеспечения. Командиры относились к нему, как к пушечному мясу. Чтобы не быть убитым, он принял решение сдаться в плен "Азову", – подчеркнули там.

История пленного оккупанта

Роман Иванченко является представителем подразделения Шторм-Z. Он – стрелок, воевавший в Луганской области.

"Мне обещали работу с документами, офицерскую должность, звание лейтенанта, увольнение и соответственно зарплату", – отметил россиянин.

Сначала он действительно работал с бумагами, говорит захватчик, так что его почти не обманули. Впрочем, в последний момент привезли в Кременную и сказали: "А вот теперь ты – штурмовик!"

На фронте командиры относились к Иванченко как к "пушечному мясу". Кроме того, старший назначенный чеченец сломал оккупанту безымянный палец, когда он обратился с просьбой о воде. Однако другим повезло меньше – за отказ воевать застрелили их в голову.

Пленный подчеркнул: сдаться ВСУ – это было его собственное решение, а не случайность. Как известно, ВСУ уважают международное право и соблюдают конвенцию об обращении с военнопленными, сохраняя их жизнь. Азовцы оказали военнопленному всю необходимую медицинскую помощь, а также снабдили водой и питанием.

Оккупант признал, что все рассказы о "яростных нацистах из "Азова" и "зверства и пытки в плену" – это ложь, которая нужна была командованию для запугивания.

"Мы напоминаем врагу, что единственный шанс выжить для них – добровольно сдаться в плен", – подытожили бойцы "Азова".

Накануне разведчики бригады "Азов" уничтожили FPV-дронами оптико-электронный комплекс наблюдения оккупантов "Ирония-М". Его стоимость составляет более 50 тысяч долларов.

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