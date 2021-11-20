Хотел заработать: в Сумской области 12-летнего мальчика засыпало песком

Ребенок собирал металлолом.

В Лебедине Сумской области погиб 12-летний мальчик. Трагедия произошла во время сбора металлолома на территории бывшего завода

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Сумской области 20 ноября.

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Сообщение о происшествии в полицию поступило сегодня, около 11:15.

"Выездом на место происшествия предварительно установлено, что двое мальчиков, 12 и 13 лет, собирали металлолом на территории бывшего завода. Но из-за оползня один из них оказался под завалом", — рассказали правоохранители.

Спасатели вытащили ребенка. Однако, к сожалению, спасти мальчика не удалось, несмотря на все реанимационные мероприятия.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с отметкой "Несчастный случай".

Устанавливаются все обстоятельства и причины этой трагедии.

Напомним, в Одессе во время движения водителя фуры засыпало его же грузом: мужчина чуть не погиб под бетонными глыбами.

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