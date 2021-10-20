Хотел жениться: на Волыни женщина вызвала к ухажеру полицию

Женщина пожаловалась на ухажера в полицию.
В Волынской области ухажер постоянно преследовал женщину. Потерпевшая вызвала полицию.
Об этом сообщили в патрульной полиции Волынской области.
Потерпевшая обратилась в полицию с сообщением о том, что знакомый постоянно преследует ее. На место происшествия прибыли патрульные. Правоохранители пообщались с мужчиной. Он объяснил им, что планирует жениться с заявительницей и преследует ее, чтобы она наконец обратила на него внимание.
По данным полиции, мужчина не совершал никаких противоправных действий.
"Патрульные тщательно выслушали участников, выяснили детали и предоставили четкие разъяснения по урегулированию ситуаций и предупреждению их повторному возникновению", — сообщили в патрульной полиции Волыни.
Напомним, в центре Львова наказали мужчину, который посреди улицы приставал к женщинам.
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