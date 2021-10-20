Хотел жениться: на Волыни женщина вызвала к ухажеру полицию

Женщина пожаловалась на ухажера в полицию.

В Волынской области ухажер постоянно преследовал женщину. Потерпевшая вызвала полицию.

Об этом сообщили в патрульной полиции Волынской области.

Потерпевшая обратилась в полицию с сообщением о том, что знакомый постоянно преследует ее. На место происшествия прибыли патрульные. Правоохранители пообщались с мужчиной. Он объяснил им, что планирует жениться с заявительницей и преследует ее, чтобы она наконец обратила на него внимание.

По данным полиции, мужчина не совершал никаких противоправных действий.

"Патрульные тщательно выслушали участников, выяснили детали и предоставили четкие разъяснения по урегулированию ситуаций и предупреждению их повторному возникновению", — сообщили в патрульной полиции Волыни.

Напомним, в центре Львова наказали мужчину, который посреди улицы приставал к женщинам.

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