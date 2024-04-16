"Хотела бы видеть нового президента": экс-премьер Британии Лиз Трасс публично поддержала Трампа

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что именно Дональд Трамп "должно быть" после президентских выборов в США.

Об этом пишет Politico.

По ее словам, оппонент Трампа Джо Байден не был особенно благосклонен к Соединенному Королевству.

" Мне кажется, он часто выступает на стороне ЕС. И я, конечно, думаю, что хотела бы видеть нового президента в Белом доме", — сказала Трасс.

На прямой вопрос, должен ли это быть Трамп, Трасс ответила: "Должно быть".

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Кроме того, во время выступления на LBC в рамках продвижения новой книги, Трасс сказала, что политика Трампа в должности президента " на самом деле была очень эффективной".

Также в статье Wall Street Journal Трасс выразила надежду, что "республиканец вернется в Белый дом 2024 года.

"Он сократил регулирование, он сократил налоги, он уволил энергоснабжение США. И именно поэтому США демонстрируют значительно более высокие темпы экономического роста, чем Великобритания", — сказала она.

Выборы в США: что известно

Президентская гонка в США в 2024 году стартует менее чем через неделю, когда в штате Айова состоятся первые голосования на республиканских праймериз.

Дональд Трамп остается безоговорочным лидером, претендующим на номинацию от Республиканской партии.

В то же время действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил оптимизм относительно своей способности управлять страной и вспомнил свой возраст, тема которого противоречива среди некоторых избирателей.

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