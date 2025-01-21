Хотела инвестировать в криптовалюту: мошенники обманули жительницу Хмельницкой области

Полиция призывает граждан соблюдать осторожность и не доверять сомнительным предложениям в интернете.

49-летняя жительница Хмельницкого потеряла 96 тысяч гривен, инвестируя в криптовалюту из-за мошеннической схемы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.

В одном из мессенджеров она наткнулась на объявление о выгодном инвестировании в электронные деньги, где обещали высокие проценты от взносов.

"Решив попробовать, женщина начала общаться с так называемым "менеджером", который заверил, что чем больше инвестиций, тем лучше заработок. После того как потерпевшая перевела на указанный банковский счет 96 000 гривен, ее заблокировали", — говорится в сообщении.

Полиция Хмельницкой области призывает граждан быть осторожными и не доверять сомнительным предложениям в интернете. Они рекомендуют использовать только проверенные сайты, не разглашать личную информацию и избегать переводов на незнакомые счета.

Напомним, водителей предупредили о 3 схемах обмана во время аварий с пешеходами.

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