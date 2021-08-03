Хотела на спор переплыть реку: в Черкасской области утонули супруги

Женщина поспорила с мужем, что сможет переплыть реку.

В Черкасской области, в селе Селище, утонули супруги. По словам очевидцев, женщина поспорила с мужем, что сможет переплыть реку.

Об этом сообщает provce.ck.ua.

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"Мужчине — 54 года, женщине — 38 лет. Жена сказала, что сможет переплыть реку. Вслед за ней пошел и мужчина. По прибытию на место происшествия один из полицейских, капрал полиции Владимир Шапошников, увидел тело мужчины в воде и нырнул за ним. когда достал его, то обнаружил, что потерпевший уже умер", — сказала инспектор по коммуникации Звенигородского райотдела полиции Татьяна Кулинич.

В полиции также сообщили, что супруги отдыхали на берегу реки.

"Перед этим они отдыхали на берегу, — пояснила Кулинич. — Вероятно, были в состоянии алкогольного опьянения. Их характеризуют, как неблагополучных. Поиски женщины продолжаются".

Напомним, в ГСЧС сообщали, что в июле в Украине зафиксировано почти 400 случаев утопления, из них более 40 детей.

В Украине в этом году количество летальных случаев на воде на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чтобы всегда чувствовать себя в безопасности, спасатели советуют купаться только на официальных оборудованных пляжах, где за ситуацией на воде и порядком следят лайфгарды. Не употреблять алкоголь во время отдыха у водоемов, не заплывать за буйки. Если начали тонуть — сразу звать на помощь. Полагаться на совесть отдыхающих не стоит, считают спасатели.

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