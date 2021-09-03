"Хотела объехать ежика": женщина, сбившая насмерть маму троих детей в Светловодске, рассказала о ДТП

Водитель говорит, что ехала со скоростью 60 км и не видела пешехода.

В Кропивницком в Ленинском районном суде избрали меру пресечения водителю Татьяне Вишневской, которая сбила в Светловодске насмерть маму троих детей. Подозреваемую в совершении ДТП 60 дней будут содержать под стражей с правом внести 340 500 гривен залога.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Мера пресечения выбирали более 2 часов. Прокурор просил суд избрать для подозреваемой меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей, защитник — домашний арест, аргументируя это тем, что у женщины перелом ноги и она не может самостоятельно передвигаться.

Подозреваемая Татьяна Вишневская рассказала суду, что очень сожалеет о том, что все так произошло. По ее словам, она ехала со скоростью 60 км и не видела пешехода.

"Я не хотела, чтобы так получилось. На моей стороне движения ежик перебегал дорогу. Я хотела его объехать. Уехала на встречную полосу, там не было машин. Услышала звук, как хлопок, и далее — нижняя часть тела зажата в авто, верхняя — влетела в стекло. Шли искры от машины, ее крутило. Ничего больше не помню, не знаю, как это произошло. Пришла в себя только в больнице, не понимая, что произошло ", — рассказывает водитель.

Судья, выслушав стороны, ушел в совещательную комнату, а вернувшись, объявил, что женщина должна находиться на период досудебного расследования под стражей с правом выхода под залог.

Напомним, что в Светловодске, Кировоградской области, рано утром водитель легковушки выехал на тротуар и сбил 27-летнюю мать троих детей. Неуправляемое авто не остановила даже стена торгового комплекса, в котороой легковушка едва не пробил дыру.

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