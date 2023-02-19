Хотела обогатиться: в Черкассах мать развращала и снимала порно с собственным ребенком

В Черкассах мать развращала собственного ребенка. Женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Известно, что с 2019 года мать развращала собственную малолетнюю дочь. В частности, она принуждала ее к участию в создании детской порнографии. В дальнейшем сбывала изготовленные материалы за деньги.

"Также доказано, что осужденная неоднократно передавала дочь для изготовления порнографического контента взрослому мужчине. Таким образом хотела обогатиться за счет малолетнего ребенка. На основании приговора суда сведения о женщине будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половых свобод малолетних лиц", — говорится в сообщении.

Напомним, на Днепропетровщине к 11 годам лишения свободы приговорен мужчина, который изнасиловал родную племянницу. Девочке всего 8 лет.

А в Кировоградской области мужчина ночью проник в комнату ребенка через окно и угрозами заставил его пойти в летнюю кухню, где и изнасиловал.

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