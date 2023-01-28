Хотела отомстить мужу: в Ровно женщину осудили за фейковое заминирование почты

В Ровно женщине объявили приговор за фейковое сообщение о заминировании отделения почты. 25-летняя жительница признала свою вину и получила год условно.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Речь идет о случае, произошедшем в Ровно 16 октября 2022 года. В полиции получили сообщение о заминировании отделения почты по улице Вячеслава Чорновола. Помещение обследовали спецслужбы, однако взрывчатку не обнаружили.

Также установили, что звонила 25-летняя местная жительница. Она свой поступок объяснила местью мужу, с которым поругалась. Тот пошел в отделение почты получать посылку.

За ложное сообщение о готовящемся взрыве женщине угрожало от двух до шести лет тюрьмы. Ровенчанка свою вину признала.

"По результатам рассмотрения соглашения о признании виновности, заключенного между прокурором и обвиняемым, согласно приговору суда, освобождено от отбывания основного наказания в виде лишения свободы на два года с испытанием и установленным испытательным сроком на один год", — информирует пресс-служба полиции.

Напомним, в Киеве подвыпившая женщина "заминировала" станцию метро "Политехнический институт".

Мужчина "заминировал поезд", потому что опоздал на него и хотел догнать

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