"Хотела отомстить парню за немытую посуду": в Одессе женщина придумала историю о групповом изнасиловании

"Хотела отомстить парню за немытую посуду": в Одессе женщина придумала историю о групповом изнасиловании

Женщина забрала заявление из полиции.

В Одессе беременная женщина заявляла, что познакомилась с мужчинами у супермаркета и была изнасилована ними по очереди. На самом деле все это оказалось фейком.

Об этом 9 октября сообщает "Одесса.онлайн" со ссылкой на сведения полиции.

Женщина сама придумала жуткую историю, чтобы отомстить своему парню после конфликта из-за немытую посуду, пишет издание

Ранее беременная рассказывала, что познакомилась с мужчинами в Одессе возле супермаркета, они пригласили ее поесть и изнасиловали.

Позже журналисты узнали в полиции, что правоохранителям поступало заявление о групповом изнасиловании, однако она оказалась фейковых — "пострадавшую» не насиловали. Однако сейчас псевдопостраждала забрала заявление из полиции после того, как конфликтная ситуация разрешилась.

Напомним, в поезде сообщением "Киев Пассажирский — Львов" пассажир СВ купе пытался изнасиловать свою попутчицу.

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