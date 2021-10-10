"Хотела отомстить парню за немытую посуду": в Одессе женщина придумала историю о групповом изнасиловании

Женщина забрала заявление из полиции.
В Одессе беременная женщина заявляла, что познакомилась с мужчинами у супермаркета и была изнасилована ними по очереди. На самом деле все это оказалось фейком.
Об этом 9 октября сообщает "Одесса.онлайн" со ссылкой на сведения полиции.
Женщина сама придумала жуткую историю, чтобы отомстить своему парню после конфликта из-за немытую посуду, пишет издание
Ранее беременная рассказывала, что познакомилась с мужчинами в Одессе возле супермаркета, они пригласили ее поесть и изнасиловали.
Позже журналисты узнали в полиции, что правоохранителям поступало заявление о групповом изнасиловании, однако она оказалась фейковых — "пострадавшую» не насиловали. Однако сейчас псевдопостраждала забрала заявление из полиции после того, как конфликтная ситуация разрешилась.
Напомним, в поезде сообщением "Киев Пассажирский — Львов" пассажир СВ купе пытался изнасиловать свою попутчицу.