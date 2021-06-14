Хотела погладить: в Тернополе в парке собака покусала 9-летнюю девочку, ребенок в больнице

Ребенка с многочисленными ранами госпитализировали в областную детскую больницу.
В Тернополе в парке Национального возрождения собака покусала 9-летнюю девочку, которая захотела ее погладить.
Об этом сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.
По данным медика, 9-летняя девочка подошла к животному, которое было привязано возле "чертова колеса" и пыталась погладить собаку. Однако животное его укусило.
"С многочисленными ранами правой голени, подколенного участка левой голени и живота травмированную девочку, после оперативно оказанной медицинской помощи, госпитализированы в областную детскую больницу", — говорится в сообщении.
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