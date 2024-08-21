Хотела получить "денежную помощь", а потеряла 40 тыс гривен: как женщина с Чернигова попала в руки мошенников

Жительница Чернигова потеряла почти 40 тысяч гривен, пытаясь получить "денежную помощь" из-за фейкового объявления в социальных сетях.

52-летняя жительница Чернигова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении почти 40 тысяч гривен с ее банковского счета. Инцидент произошел после того, как женщина отреагировала на объявление о "денежной помощи" от якобы международной организации, размещенное в общей группе одного из мессенджеров.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Потерпевшая, надеясь на финансовую поддержку, перешла по указанной ссылке и ввела данные своей банковской карты, включая номер и пин-код, которые ни в коем случае нельзя передавать посторонним. Вскоре после этого она обнаружила, что с ее кредитного счета была списана значительная сумма средств.

Как выяснилось позже, аккаунт участницы группы, якобы разместившей объявление, был сломан неизвестными лицами. Мошенники использовали его для рассылки фейковых сообщений о финансовой помощи.

Полиция Черниговщины проводит расследование в рамках уголовного производства, открытого по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Правоохранители прилагают усилия для установления лиц аферистов.

В этой связи полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не доверять сомнительным предложениям в интернете. В частности, не рекомендуется переходить по неизвестным ссылкам и вводить личные данные банковских карт, особенно когда речь идет о якобы получении денежной помощи.

Напомним, ранее правоохранители обнаружили группу мошенников, которые представлялись работниками службы безопасности банка и выманивали у граждан доступ к личным кабинетам онлайн-банкинга.

Читайте также: