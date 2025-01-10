Хотела получить помощь "от Президента": в Сумской области женщина потеряла более 55 тысяч гривен

В Глухове Сумской области 50-летняя женщина стала жертвой мошенников, потеряв 55 000 гривен.

Об этом сообщила полиция Сумской области.

50-летняя жительница Глухова получила в мессенджере "Viber" сообщение о возможности получения материальной помощи "от Президента" в размере 1000 гривен. Заинтересовавшись, она перешла по указанной ссылке на сторонний сайт. Там, введенная в заблуждение, женщина раскрыла секретные банковские данные. В результате злоумышленники перечислили более 55 тысяч гривен с ее счета на свои карты.

Полиция открыла уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).

"Практически ежедневно в полицию области поступают заявления от граждан о том, что они стали жертвами мошенников при оформлении денежной помощи, якобы от государства, благотворительных украинских или международных фондов. Правоохранители призывают учитывать все риски, если информация об этом берется из социальных сетей или от неизвестных лиц и не совершать поспешных действий, чтобы не потерять все свои сбережения", — отметили в полиции.

Напомним, Лубинец предупредил семьи военнопленных о мошенниках.

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