Хотел помыть руки и упал в воду: в Харьковской области 6-летний ребенок утонул в технической водоеме

Хотел помыть руки и упал в воду: в Харьковской области 6-летний ребенок утонул в технической водоеме

Девочка гуляла без присмотра взрослых.

В селе Гуты Харьковской области 6-летний девочка утонула в технической водоеме сахарного завода.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Харьковской области.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 16 июля. Девочка вместе с друзьями, но без присмотра взрослых, гуляла рядом с водоемом. Ребенок хотел помыть руки. Для этого наклонился, но поскользнулся и упал в воду. На поверхность ребенок не всплыл.

На место инцидента прибыли спасатели. Водолазы подняли тело девочки на поверхность без признаков жизни.

Сейчас в полиции возбудили уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Слдичи устанавливают обстоятельства трагедии.

Как сообщалось, в Тернополе трехлетняя девочка утонула в бассейне гостинично-развлекательного комплекса. Случайно рядом с ней оказались два врача — хирург и анестезиолог. Они смогли реанимировать ребенка.

Новости Украины: в тернопольском аквапарке трехлетнюю девочку спасли из состояния клинической смерти

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