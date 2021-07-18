Хотел помыть руки и упал в воду: в Харьковской области 6-летний ребенок утонул в технической водоеме

Девочка гуляла без присмотра взрослых.
В селе Гуты Харьковской области 6-летний девочка утонула в технической водоеме сахарного завода.
Об этом сообщила пресс-служба полиции в Харьковской области.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 16 июля. Девочка вместе с друзьями, но без присмотра взрослых, гуляла рядом с водоемом. Ребенок хотел помыть руки. Для этого наклонился, но поскользнулся и упал в воду. На поверхность ребенок не всплыл.
На место инцидента прибыли спасатели. Водолазы подняли тело девочки на поверхность без признаков жизни.
Сейчас в полиции возбудили уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Слдичи устанавливают обстоятельства трагедии.
Как сообщалось, в Тернополе трехлетняя девочка утонула в бассейне гостинично-развлекательного комплекса. Случайно рядом с ней оказались два врача — хирург и анестезиолог. Они смогли реанимировать ребенка.