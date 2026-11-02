Хотела попасть на концерт Макса Коржа, но потеряла 6800 гривен: чем все закончилось

Решение суда / © Unsplash

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В Кропивницком суд вынес приговор мужчине, выманившему у девушки 6800 гривен за фальшивую продажу билетов на выступление певца Макса Коржа.

Об этом говорится в приговоре Фортечного районного суда Кропивницкого.

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По данным суда, в мае 2025 года мужчина увидел в TikTok комментарий девушки, которая хотела купить два билета на концерт. Он нашел ее в Instagram и предложил билеты, которых на самом деле не было.

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Отмечается, что 24 мая 2025 года потерпевшая перечислила на указанную карточку 6800 гривен, а на следующий день фигурант снял 6000 гривен из-за банкомата на улице Независимости в Кропивницком.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину, заявил об искреннем раскаянии и полностью вернул потерпевшей выманине деньги. Суд учел раскаяние, содействие расследованию и возмещению ущерба как смягчающие обстоятельства.

В то же время, суд выяснил, что обвиняемый ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление: в августе 2025 года Подольский районный суд назначил ему один год пробационного надзора за мошенничество.

За совершение повторного мошенничества Фортечный районный суд назначил мужчине наказание в виде года ограничения свободы с испытательным сроком в один год.

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Напомним, Каменец-Подольский суд приговорил мужчину к 5 годам тюрьмы за развращение малолетних в мессенджерах, распространение и хранение детской порнографии.

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