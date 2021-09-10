Хотела приготовить пищу: в Херсоне девочка получила ожоги во время пожара

Ребенка доставили в больницу.
13-летняя жительница Херсона, которая находилась одна в квартире, получила ожоги из-за пожара. Инцидент произошел по улице Садовой.
Об этом сообщили в ГСЧС.
По сообщению спасателей, во время приготовления пищи на сковороду с разогретым маслом попала капля воды и масло мгновенно вспыхнуло.
Из-за этого начал плавиться натяжной потолок на кухне, а расплавленный пластик попал на шею, руки и лицо девочки.
Девочка сама позвонила на номер 101, а уже потом сообщила родителям, что произошло.
Первую домедицинскую помощь девочке оказали спасатели, а "скорая" доставила ее в ожоговое отделение областной больницы.
Напомним, в Николаеве произошел пожар в квартире. В доме находился мальчик, его спас сосед.