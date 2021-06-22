Хотела продать шампунь в Интернете, а потеряла 40 тысяч: как мошенники обманули женщину на Волыни

Женщина заполнила фишинговое сообщение, которое ей отправил мошенник, который выдавал себя за покупателя.

62-летняя жительница Ратновского района Волынской области потеряла почти 43,5 тысяч гривен, когда пыталась продать через Интернет средства для ухода за волосами. Будущий "покупатель" отправил фишинговое сообщение, а женщина, заполнив его, лишилась собственных средств.

О том, что ее обманули мошенники, продавец сообщила правоохранителям 18 июня, рассказали в Ковельском районном управлении полиции.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают лицо, причастное к преступлению.

Также в полиции посоветовали быть осторожными при покупке или продаже товаров в Сети.

"Не делайте платежные операции, которые вам не понятны. Не действуйте по инструкциям незнакомых лиц, которые пытаются вам в этом помочь", — отметили в полиции.

Напомним, под Киевом псевдомонахини обманули 70-летнюю пенсионерку почти 6 тысяч евро.

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