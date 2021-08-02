Хотела прогнать: в Ивано-Франковске продавец облила водой уличных музыкантов из-за места для торговли

Продавщица сама вызвала муниципалов и получила от них протокол за торговлю в запрещенном месте.

В Ивано-Франковске на ул. Независимости продавец сначала приставала к уличным музыкантам, а затем облила их водой. Конфликт произошел из-за места для торговли.

Об этом сообщили в Муниципальной инспекции Ивано-Франковска.

К представителям Муниципальной инспекции обратилась продавщица, которая сообщила, что уличные музыканты стоят на ее месте для торговли.

"Прибыв по указанному адресу наши сотрудники увидели заявителя, работников полиции и уличных музыкантов, которые почему-то были облиты водой. Как удалось выяснить в дальнейшем заявитель сама решила прогнать музыкантов. Сначала женщина цеплялась к ним, а потом облила водой", — говорится в сообщении.

При этом продавец утверждала, что у нее есть разрешительные документы от городских властей на торговлю именно в этом месте. Однако показать эти документы женщина не захотела.

Впоследствии муниципалы установили, что в продавщицы действительно есть документы, однако торговлю она должна осуществлять на противоположной стороне улицы.

"В результате женщина получила протокол от полицейских за нарушение общественного порядка, а от наших сотрудников за торговлю в неустановленном месте", — отметили в Муниципальной инспекции.

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