Хотела провести мужчину за "шоколадку": на границе с Молдовой женщина пыталась подкупить пограничников
Женщина пыталась подкупить пограничников на границе с Молдовой, предложив 500 долларов за проезд с просроченными документами.
На украинско-молдавской границе женщина предложила пограничникам взятку в размере $500, чтобы те закрыли глаза на просроченные документы ее мужа.
Об инциденте сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Супруги надеялись, что деньги помогут избежать проверки и беспрепятственно уехать в Молдову. Однако пограничники от неправомерной выгоды отказались и сообщили о попытке подкупа в Национальную полицию.
Поняв, что вместо "решения вопроса" им грозит уголовная ответственность, женщина пыталась оправдаться, заявив, что деньги якобы были "на шоколадку", а не взятку. Ее объяснения правоохранителей не убедили.
По факту предложения неправомерной выгоды должностным лицам начата проверка.
Ранее мы рассказывали о случае, когда в Одесской области группа украинцев на автомобиле пыталась прорваться через границу с Молдовой, но наткнулись на пограничников. С испуга водитель нажал на газ и съехал с грунтовой дороги, в результате чего авто перевернулось.