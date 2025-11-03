Хотела провести мужчину за "шоколадку": на границе с Молдовой женщина пыталась подкупить пограничников

Пограничник

На украинско-молдавской границе женщина предложила пограничникам взятку в размере $500, чтобы те закрыли глаза на просроченные документы ее мужа.

Об инциденте сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Супруги надеялись, что деньги помогут избежать проверки и беспрепятственно уехать в Молдову. Однако пограничники от неправомерной выгоды отказались и сообщили о попытке подкупа в Национальную полицию.

Поняв, что вместо "решения вопроса" им грозит уголовная ответственность, женщина пыталась оправдаться, заявив, что деньги якобы были "на шоколадку", а не взятку. Ее объяснения правоохранителей не убедили.

По факту предложения неправомерной выгоды должностным лицам начата проверка.

Ранее мы рассказывали о случае, когда в Одесской области группа украинцев на автомобиле пыталась прорваться через границу с Молдовой, но наткнулись на пограничников. С испуга водитель нажал на газ и съехал с грунтовой дороги, в результате чего авто перевернулось.