Хотела сделать селфи: украинка в Испании вылезла на заградительные перила над пропастью и сорвалась вниз

Хотела сделать селфи: украинка в Испании вылезла на заградительные перила над пропастью и сорвалась вниз

В результате падения туристка получила тяжелые травмы.

В Испании пострадала туристка из Украины. Она упала в пропасть, когда делала селфи.

Об этом пишет Murcia Today.

26-летняя украинка захотела сделать селфи на популярной среди туристов достопримечательности "Балкон Средиземноморья" в испанском городе Бенидорм.

Как рассказывают очевидцы, девушка взобралась на перила для эффектного селфи, в какой-то момент потеряла равновесие, сорвалась и упала с обрыва, ударившись о камни в море.

Очевидцы вызвали экстренные службы. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, одному из спасателей удалось добраться до украинском, которая находилась в бессознательном состоянии и получила серьезные травмы при падении. Девушку эвакуировали в порт Бенидорм. Там был установлена временная палатка, где девушку реанимировали. Далее ее доставили в больницу Аликанте, где она находится до сих пор.

На месте происшествия вместе с украинкой находился ее парень.

Напомним, что в Неаполе, что в Италии, 34-летняя украинка после операции выбросилась с 4 этажа местной больницы. От полученных травм женщина скончалась.

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