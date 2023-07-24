"Хотела семью, которая не пьет": София с Волыни в 10 лет вместе с близнецами убежала от побоев отца

В Украине увеличивается домашнее насилие над детьми. Более четырех тысяч жалоб о насилии поступило на горячую линию от детей только в 2023 году, а также более 20 тысяч в прошлом году.

Однако выход есть и об этом история Софии из Волыни, которая в 10 лет вместе с меньшими двойняшками сбежала из дома от побоев отца.

Историю девочки рассказала корреспондентка ТСН Светлана Березовская.

Пятнадцатилетняя София в своей комнате не сдерживает слез, когда рассказывает о новой маме и большой семье, в которую вместе с младшими братом и сестрой попала после интерната.

"Хотел семью, которая не пьет. Я считаю, если человек не пьет и не употребляет всякую гадость, то жизнь немного иначе", — говорит девушка.

Вырастала София в многодетной семье. В 10 лет осталась за единственную взрослую младшую двойню, которой было по три годика. Родители пьянствовали и папа часто был агрессивным к детям.

"Когда была потасовка, то приходилось малышей отводить в последнюю комнату. Я могла не ходить в школу из-за того, что родители пьяны и я не могла оставить малышей, не могла себе представить например оставлю и что будет? Голодные? То есть я могла пойти к бабушке, а она кормила", — рассказывает девушка.

Софию с малышами от избиения отца не раз спасала мать.

После одной страшной ночи с дракой девушка не выдержала и сама ушла из дома, к власти в деревне — искать защиты от домашнего насилия.

"Пошла в сельский совет. Сказала это все председателю сельского совета и написала заявление. Забрали меня, а потом и малышей", — рассказывает девушка.

Больше года София с двойняшками прожила в интернате, пока продолжались суды о лишении родительских прав. Об этом заведении София предпочитает забыть.

"Воспитатель есть, но они не заменят родителей. Ты просто живешь сам собой, если например малыши были, то да, мне нужно за ними смотреть, потому что они мои родные", — рассказывает она.

В интернате Софья научилась биться, потому что пришлось и здесь защищать младшего братца и сестричку. Носила короткие стрижки и уже не планировала вериться к жизни в семье. Пока не познакомилась с многодетной семьей Номинантов, которых поразил поступок Софии.

В Украине за время войны регистрируют рост домашнего насилия, по данным Нацполиции, в прошлом году было более 244 тысяч обращений. Это на 40% больше, чем предыдущее.

Горячая линия с помощью жертв в прошлом году зарегистрировала рекорд жалоб от детей.

София сейчас живет вместе с двойней в новой семье. Ее родители Ирина и Аркадий Номинанты, у которых трое родных детей и девять приемных. Братья сирот из интернатов начали после смерти сына с инвалидностью. Со временем детей стало больше и они стали домом детского типа. Когда началась полномасштабная война, отец всех вывез за границу, а сам вернулся волонтером.

Софии с двойняшками, которые только привыкли к новому дому, трудно пришлось покидать все.

За границей семья прожила год. На чужбине двойняшки отметили 8 лет и были среди тех, кто больше просился домой, на родную Волынь. Сейчас они дома.

За время в семье София отрастила длинные волосы, мечтает быть парикмахером, делает красивые прически всем сестричкам.

Тем временем в Сети появилось трогательное видео, как дети, увидевшие военных ВСУ, начали петь популярную песню "Красная калина".

А в Киевской области сообщено о подозрении мужчине, убившему сожительницу ударами ножа в шею.

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