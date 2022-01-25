Хотела сократить путь: в Днепре грузовик сбил женщину в нескольких метрах от "зебры" (видео 18+)

Хотела сократить путь: в Днепре грузовик сбил женщину в нескольких метрах от "зебры" (видео 18+)

В результате полученных травм женщина-пешеход погибла на месте.

В Днепре на проспекте Мазепы произошло ужасное ДТП с участием пешехода. Под колесами грузовика оказалась женщина, спешащая на трамвай.

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Видео ДТП выложили в Сети.

Сегодня, 25 января, грузовик Ford на проспекте Ивана Мазепы в Днепре сбил женщину, которая перебегала дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода.

Автомобили остановились вблизи "зебры", пропуская пешеходов и ожидая в очереди своего сигнала светофора. В этот момент одна из женщин решила проскочить между авто в нескольких метрах от "зебры". Она вплотную приблизилась к грузовику, а водитель тронулся. Женщина очутилась под колесами.

От полученных травм потерпевшая погибла на месте, а водитель ее даже не заметил и поехал дальше.

Правоохранители выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.

Осторожно! Видео 18+

Напомним, что в Каменском районе Днепропетровской области на заснеженной трассе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля не справилась с управлением и взмыла в кювет.

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