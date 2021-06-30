Хотела убежать погулять: в Ровно из окна выпала 16-летняя девушка

У девушки диагностировали ушиб позвоночника.
В Ровно на улице Соломии Крушельницкой с окна второго этажа выпала 16-летняя девушка. Ее госпитализировали медики.
Об этом сообщили в Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.
Инцидент произошел во вторник, 29 июня, в 22:25. Когда на место происшествия прибыли медики, девушка была в сознании. Потерпевшая жаловалась на боль в позвоночнике. Девушку госпитализировали в Ровенскую областную детскую больницу с предварительным диагнозом ушиб поясничного отдела позвоночника.
Пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая в комментарии "Ровно вечернее" сообщила, что по предварительным данным, девочка убегала из окна жилого дома, потому что хотела погулять. Правоохранители проведут с семьей воспитательную беседу.
Напомним, в Тернопольской области 15-летняя школьница потеряла сознание от алкоголя.