Хотела убежать погулять: в Ровно из окна выпала 16-летняя девушка

Хотела убежать погулять: в Ровно из окна выпала 16-летняя девушка

У девушки диагностировали ушиб позвоночника.

В Ровно на улице Соломии Крушельницкой с окна второго этажа выпала 16-летняя девушка. Ее госпитализировали медики.

Об этом сообщили в Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.

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Инцидент произошел во вторник, 29 июня, в 22:25. Когда на место происшествия прибыли медики, девушка была в сознании. Потерпевшая жаловалась на боль в позвоночнике. Девушку госпитализировали в Ровенскую областную детскую больницу с предварительным диагнозом ушиб поясничного отдела позвоночника.

Пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая в комментарии "Ровно вечернее" сообщила, что по предварительным данным, девочка убегала из окна жилого дома, потому что хотела погулять. Правоохранители проведут с семьей воспитательную беседу.

Напомним, в Тернопольской области 15-летняя школьница потеряла сознание от алкоголя.

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