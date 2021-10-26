"Хотела успокоить": мать из Харькова объяснила, почему избивала в прямом эфире в Instagram 4-летнего сына

"Хотела успокоить": мать из Харькова объяснила, почему избивала в прямом эфире в Instagram 4-летнего сына

Матери грозит штраф либо общественные работы от 30 до 40 часов, либо админарест до 10 суток.

В Харькове у мамы, которая в прямом эфире в Instagram избила своего малолетнего сына, забрали ребенка. Однако родительских прав женщину не лишат.

Об этом рассказала заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан, пишет "Общественное".

По данным чиновника, у женщины уже забирали ее 4-летнего мальчика, однако с тех пор она исправилась.

"Мать давно под наблюдением, первый раз ребенка забирали полтора года назад, но с тех пор он серьезно над собой поработала, стала сотрудничать со службами, регулярно отчитывалась о ребенке", — сказала Горбунова-Рубан.

Заммэра Харькова также добавила, что женщина свое поведение оправдала тем, что ее сын гиперактивен, а избиение — это "единственный способ усмирить мальчика". Из-за этого у женщины могут на полгода забрать ребенка, однако лишать ее родительских прав не планируют.

"Мать не отрицает, что он довел ее, крайне разозлил, что она так жестко повелась. Мы обязаны ребенка забрать. Ребенка женщина сможет забрать раньше, но она должена над собой работать", — сказала Горбунова-Рубан.

Матери грозит штраф либо общественные работы от 30 до 40 часов, либо админарест до 10 суток.

Напомним, в Харькове мать в прямом эфире в Instagram избила своего малолетнего сына.

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