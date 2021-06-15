Хотела успокоить: в Тернопольской области 13-летняя девочка из-за ссоры родителей пыталась совершить самоубийство

Ребенок хотел прекратить ссору и привлечь к себе внимание родителей.

В одном из сел Чертковского района Тернопольской области в понедельник, 14 июня, 13-летняя девочка пыталась совершить самоубийство.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

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Инцидент произошел во время ссоры родителей девочки, когда отец потерпевшей кричал на ее мать и угрожал ей физической расправой. Ребенок пытался успокоить его, но по ее просьбе никто не обращал внимания. Чтобы привлечь к себе внимание, школьница взяла кухонный нож и порезала запястья руки.

В полиции сообщили, что семья, в которой воспитывается девочка является благополучной.

Напомним, во Львове из окна общежития выпала 17-летняя чемпионка Украины по пауэрлифтингу.

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