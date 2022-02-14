Хотела вернуть любимого через суд: в Ивано-Франковске женщина требовала отменить новый брак своего бывшего

Суд не удовлетворил иск женщины.
В Ивано-Франковске женщина обратилась в суд, чтобы отменить свой развод и новый брак бывшего мужа.
Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского окружного административного суда.
По данным суда, мужчина в 2019 году подал иск о разводе с супругой. Суд удовлетворил этот иск. В 2020 году мужчина снова женился.
Однако в 2021 году его бывшая жена обратилась в суд с просьбой отменить их развод и новый брак бывшего мужа с другой женщиной.
Однако окружной административный суд отклонил эту просьбу.
"Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке", — сообщили в пресс-службе суда.
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