Хотела вернуть любимого через суд: в Ивано-Франковске женщина требовала отменить новый брак своего бывшего

Хотела вернуть любимого через суд: в Ивано-Франковске женщина требовала отменить новый брак своего бывшего

Суд не удовлетворил иск женщины.

В Ивано-Франковске женщина обратилась в суд, чтобы отменить свой развод и новый брак бывшего мужа.

Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского окружного административного суда.

По данным суда, мужчина в 2019 году подал иск о разводе с супругой. Суд удовлетворил этот иск. В 2020 году мужчина снова женился.

Однако в 2021 году его бывшая жена обратилась в суд с просьбой отменить их развод и новый брак бывшего мужа с другой женщиной.

Однако окружной административный суд отклонил эту просьбу.

"Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке", — сообщили в пресс-службе суда.

Читайте также: