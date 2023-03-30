Хотела выгнать со двора: на Житомирщине бешеный бобер покусал женщину

В Житомирской области больной бешенством бобер покусал женщину. Произошло это в селе Кукольня Гришковецкой громады Бердичевского района.

Об этом сообщил Виктор Рыбак на странице Бердичевской организации Украинского общества охотников и рыболовов в сети Facebook, пишет Суспільне.

"Экспертиза подтвердила, что бобер был болен бешенством. Зверь зашел во двор в километре от водоема, где жил. Когда дикие звери появляются в населенном пункте в светлое время суток, то это первый признак, что животное больное (как правило, это бешенство). Из-за отсутствия охоты выросла популяция бобра, они стали меньше бояться людей", – говорится в сообщении.

Виктор Рыбак сообщил, что это уже 13 случай бешенства за 2022-2023 годы.

В комментарии Суспільне специалист по связям с общественностью Госпродпотребслужбы области Галина Зарицкая подтвердила случай.

"Женщина хотела выгнать бобра, а он укусил ее за ногу, – рассказывает Галина Зарицкая. – Это увидела соседка и забила животное лопатой. Об этом случае рассказали специалистам ветеринарного профиля в Бердичевском районе. Труп бобра направили на исследование в Житомирскую региональную лабораторию Госпродпотребслужбы области. Лабораторные исследования подтвердили бешенство".

Во дворе домохозяйства женщины провели вынужденную дезинфекцию. Пострадавшей оказывают соответствующая помощь.

Напомним, в селе на Львовщине ввели карантин из-за бешенства у пса.

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