"Хотели, чтобы дети перед школой набрались сил": подробности ДТП в Запорожской области, в которой погибла семья

"Хотели, чтобы дети перед школой набрались сил": подробности ДТП в Запорожской области, в которой погибла семья

В результате аварии погибли 3 детей, хотя старшая дочь не хотела ехать.

В Запорожской области на трассе Киев — Симферополь в страшной аварии погибла вся семья. Водитель Opel Astra не справился с управлением, вылетел на встречную и врезался в Mersedes-190. Они ехали на отдых из Харьковской области. Все пятеро погибли.

Издание Обозреватель пишет, что от удара Mersedes вылетел в кювет и перевернулся. Машина загорелась.

В салоне был 47-летний водитель Юрий Внуков, его 34-летняя гражданская жена Елена Касимова. Также со взрослыми в салоне ехали 9-летняя внучка водителя Дарья, и дочери Елены — 11-летняя Алина и 14-летняя Александра.

31-летний водитель Opel и его 32-летняя пассажирка травмированы. Мужчину после операции взяли под стражу.

Стало известно, что погибшая семья родом из Харьковской области, село Циркуны. В ту ночь они отправились на отдых к морю, в Кирилловку.

"Хотели, чтобы дети перед школой немного набрались сил. Правда, старшая дочь Саша очень не хотела ехать. Но было решено, что поедут все", — вспоминает знакомая семьи.

Знакомые рассказывают, что погибшая Елена Касимова и Юрий Внуков вместе жили всего три года.

"В первом браке Елена была не очень счастливая. С первым мужем у них не было взаимопонимания. Она долго не решалась уйти от него, боялась, что у родителей будет много вопросов. Да и дом у родителей совсем небольшой, там еще живет ее брат, а у нее самой две дочери. Но примерно три года назад она все же решилась уйти, потому что встретила Юру", — рассказывает знакомая.

Юрий был старше, но они любили друг друга. Оба работали в газовом хозяйстве.

Напомним, смертельное ДТП произошло в Хмельницкой области. На трассе вблизи поселка Ярмолинцы в аварию попала целая семья.

Новости Украины: в смертельной аварии вблизи Запорожья погибла целая семья

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку