"Хотели, чтобы украинцы их встречали с улыбками": пленный "вагнеровец" рассказал о "сказках" РФ

Российский оккупант рассказал сказку о мифических "фашистах в Украине".

Боевик российской частной военной компании "Вагнер" попал в плен в СБУ и рассказал, что им заявляли о том, что украинцы их будут якобы встречать с "улыбками".

Об этом сообщает СБУ.

Оккупант похвастался своим боевым опытом, успешными операциями в Сирии и на Донбассе в 2014-2015 годах. Также "вагнеровец" верил в сказку, что "в Украине их будут якобы встречать с улыбками, поскольку оккупанты освобождают украинцев от мифических "фашистов".

"Впрочем, Украина образца 2022 года — совсем другое государство, и наши военные способны уничтожить даже самых профессиональных оккупантов. Этого "вагнеровца", например, схватили во время разведки в районе Новоукраинки, когда он прокладывал маршрут для основных сил захватчиков. Те хотели выйти на Херсон через Донецкое направление", — говорится в сообщении.

Напомним, все больше иностранцев едет в Украину, чтобы стать в ряды международного легиона. География широка – Польша, Болгария, Франция, Германия, Великобритания, США. И это далеко не весь список стран.

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