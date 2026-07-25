Хотели обойти дефицит бензина и неожиданно помогли ВСУ: подробности спецоперации в Крыму

Дефицит бензина в Крыму

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Жители временно оккупированного Крыма, пытавшиеся обойти ограничения на топливо, невольно профинансировали сбор средств для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.

По информации InformNapalm, после сбоя системы QR-кодов для заправки на крымских автозаправочных станциях в Сети начали продавать поддельные QR-коды, которые якобы позволяли получить бензин в обход введенных ограничений.

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Желающих приобрести дефицитное топливо оказалось немало. Впрочем, вместо доступа к заправке деньги покупателей, как утверждают в разведывательном сообществе, были направлены на сбор средств для закупки пикапов для FPV-подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Таким образом, попытка обойти ограничения на топливо обернулась для части жителей оккупированного полуострова неожиданным результатом — они фактически профинансировали помощь украинским военным, хотя узнали об этом уже после перевода средств.

Пользователь сети Х с ником UAVoyager уточнил, что эта операция была проведена Службой безопасности Украины. В то же время официального подтверждения или комментария со стороны СБУ по поводу этой информации пока не опубликовано.

Напомним, что жители временно оккупированного Крыма всё чаще жалуются на масштабные перебои с электроснабжением, водоснабжением и топливом после серии украинских ударов по военной и логистической инфраструктуре полуострова.

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