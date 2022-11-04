"Хотели перебросить в Краматорск – отказались все нах*й": оккупант о нежелании идти на убой (аудио)

Военнослужащий 752-го полка аримии РФ на Донецком направлении рассказал о нежелании оккупантов идти "пушечным мясом" в атаку.

Перехват разговора оккупанта опубликовала пресслужба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Поговаривают, хотели перебросить в Краматорск — все отказались нах*й, еб*ли в рот. Что еб*нулись?", — возмущается рашист.

Оккупант также жалуется на технику и свое руководство.

"У нас такая техника..Все, что рекламируют, — здесь этого нет. Здесь просто техника убита "вноль". Из 5 БТР-ов, например, вот на трех не поворачивается башня, у одного дуло задирается и тут же падает. У другого, там 8 колес на нем, раздавка, чтобы по всей грязи проезжать, она не работает. К нам вообще командование по 6-7 дней не приезжает. У нас есть один старлей, и то он пошел воевать, чтобы сына не забрали, бл*ть", – говорит россиянин.

"Атмосфера" в рядах армии РФ

По данным британской разведки, РФ разворачивает "заградотряды" для расстрела своих отступающих с поля боя солдат.

Как рассказал один оккупант в перехваченном разговоре, его командир откровенно заявил своим подчиненным, что они идут на убой, а женщины "потом еще дебилов нарожают".

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