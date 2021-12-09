Хотели подзаработать по 1000 евро: в Польше близ границы задержали троих украинцев

Хотели подзаработать по 1000 евро: в Польше близ границы задержали троих украинцев

Украинцы намеревались перевезти нелегалов из Турции.

В Польше близ границы с Украиной задержали троих украинцев, ожидавших нелегалов. Они собирались перевезти на территорию Польши граждан Турции.

Об этом сообщает InPoland.

В Польше возле Медики патруль в тепловизор заметил машину, которая двигалась в направлении границы. В салоне находились трое гражданин Украины.

Одновременно на границе со стороны Украины задержали двоих граждан Турции, которые пешком добирались в Польшу.

Украинцы признались, что собирались забрать нелегалов в Западную Европу и получить за это по 1 тысяч евро за каждого.

Сами граждане Украины находились в Польше легально, но после совершенного они получили депортацию из Шенгена, а также 10 месяцев тюрьмы условно с отсрочкой на 3 года.

Напомним, что в Польше недалеко от белорусской границы нашли тело мигранта.

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