Хотели погреться: в Днепропетровской области двое мужчин разожгли костер прямо в комнате дома и угорели

Хотели погреться: в Днепропетровской области двое мужчин разожгли костер прямо в комнате дома и угорели

Тела мужчин обнаружили через несколько дней.

В селе Грушевка Апостоловского района Днепропетровской области обнаружили тела двоих мужчин. По предварительной версии, они отравились угарным газом.

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Об этом сообщают "Свои".

Сегодня, 30 ноября, в частном доме в селе Грушевка Апостоловского района обнаружили тела двоих мужчин.

Отмечается, что отсутствие владельца дома заметили его соседи. В гости к мужчине наведался 19-летний сын его бывшей жены.

Он обнаружил, что дверь заперта изнутри, а когда ее открыл, то увидел на полу в комнате двоих мертвых мужчин, тела которых уже начали разлагаться. Прямо посреди комнаты были остатки костра.

Парень позвонил матери, а та вызвала на место происшествия полицию.

По словам местных жителей, 64-летний владелец дома злоупотреблял спиртным. По предварительной версии мужчины отравились продуктами горения.

Точную причину смерти определят после судмедэкспертизы.

Напомним, что возле Львова мама и трое детей отравились угарным газом, их госпитализировали.

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