Хотели похитить ребенка ради лайков в Сети: под Запорожьем задержали четырех подростков на авто

Хотели похитить ребенка ради лайков в Сети: под Запорожьем задержали четырех подростков на авто

Ребята попали в райотдел полиции, а некоторые получили протоколы за совершенное.

В Запорожской области трое подростков на родительском авто пытались затащить в машину идущего по обочине 12-летнего мальчика. Ребенку удалось убежать, а злоумышленников разыскали правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Так, полицейским офицерам Кушугумской территориальной общины поступило сообщение о том, что неизвестные на черном кроссовере испугали 12-летнего мальчика, который шел вдоль дороги, своими предложениями его подвезти.

Правоохранители установили местонахождение разыскиваемого автомобиля. В автомобиле находились трое подростков в возрасте 16-17 лет и еще один 18-летний юноша.

Их доставили в полицейское отделение и вызвали на место их родителей. Правозащитники установили, что ребята предложили подвезти 12-летнего подростка для развлечения, а свои видеозаписи хотели разместить в социальной сети.

С родителями и подростками провели профилактическую беседу.

"Относительно парня, который снимал видео и испугал ребенка, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП. Относительно 17-летнего водителя, который находился за рулем родительской иномарки без водительского удостоверения, составлен протокол по ч. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КУоАП", — сообщила спикер полиции Запорожской области Елена Лебединская.

В отношении отца несовершеннолетнего водителя составлен протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) КУоАП.

Напомним, что во Львовской области дети убили лису и ради развлечения носили ее труп по улицам города.

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