Хотели помешать победе Украины: российские хакеры атаковали сетевую инфраструктуру "Евровидения" во время голосования

Россияне хотели сорвать победу украинской группы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022", устроив кибератаку.
Итальянцам удалось отразить несколько кибератак на сетевую инфраструктуру конкурса со стороны хакерской группы "Killnet" и ее филиала "Легион".
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правоохранителей.
Полиции Италии удалось помешать нескольким хакерским атакам во время голосования в конкурсе "Евровидение 2022" 10 мая в Турине, совершившим хакерскую группу "Killnet" и ее филиал "Легион".
В Telegram-канале "Легиона" были опубликованы сообщения, свидетельствующие о том, что DDoS-атак получили серверы музыкального конкурса.
Координация атаки осуществлялась до начала голосования, но длилась всего 13 минут, после чего членам группировки отписали: "Все молодцы! Спасибо, что откликнулись и посвятили время".
Как была отбита кибератака – в итальянской полиции не сообщают.
Напомним, что Ирина Федишин ответила на хейт по результатам журавского голосования по Польше.
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