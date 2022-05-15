Хотели помешать победе Украины: российские хакеры атаковали сетевую инфраструктуру "Евровидения" во время голосования

Хотели помешать победе Украины: российские хакеры атаковали сетевую инфраструктуру "Евровидения" во время голосования

Россияне хотели сорвать победу украинской группы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022", устроив кибератаку.

Итальянцам удалось отразить несколько кибератак на сетевую инфраструктуру конкурса со стороны хакерской группы "Killnet" и ее филиала "Легион".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правоохранителей.

Полиции Италии удалось помешать нескольким хакерским атакам во время голосования в конкурсе "Евровидение 2022" 10 мая в Турине, совершившим хакерскую группу "Killnet" и ее филиал "Легион".

В Telegram-канале "Легиона" были опубликованы сообщения, свидетельствующие о том, что DDoS-атак получили серверы музыкального конкурса.

Координация атаки осуществлялась до начала голосования, но длилась всего 13 минут, после чего членам группировки отписали: "Все молодцы! Спасибо, что откликнулись и посвятили время".

Как была отбита кибератака – в итальянской полиции не сообщают.

Напомним, что Ирина Федишин ответила на хейт по результатам журавского голосования по Польше.

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