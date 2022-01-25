Хотели "пошутить" и посмотреть, что будет дальше: в Сумах с поличным поймали пьяных псевдоминеров

Хотели "пошутить" и посмотреть, что будет дальше: в Сумах с поличным поймали пьяных псевдоминеров

Теперь "шутникам" грозит лишение свободы сроком от двух до шести лет.

На вокзале в Сумах мужчина в алкогольном опьянении решил "пошутить" и сообщил в полицию о заминировании одного из вагонов поезда, который как раз направлялся к станции. Сам "минер" остался недалеко от железной дороги, чтобы наблюдать "что же будет происходить дальше".

Об этом сообщает полиция Сумщины.

Как отмечается, 24 января в 17.32 в полицию поступило анонимное сообщение, что в одном из вагонов поезда, который должен был прибыть на станцию Сумы в 18 часов, заложена взрывчатка.

На тот момент пассажирский поезд только приближался к станции Сумы, а на платформах и вблизи здания вокзала уже работали правоохранители. Они оттеснили пассажиров и приехавших встречать знакомых на безопасное расстояние, чтобы никто не пострадал от вероятного взрыва.

На место срочно прибыли следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции, специалисты взрывотехники, кинологи, спасатели и экстренная медицинская помощь. Однако по результатам обследования взрывчатых веществ и устройств в поезде и их вагонах обнаружено не было.

Одновременно с поиском взрывчатки правоохранители разыскивали и человека, совершившего "заведомо ложное сообщение о преступлении". Менее чем через два часа злоумышленника нашли. Им оказался 42-летний житель Сумм.

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Как сообщают в полиции, в тот вечер мужчина вместе с приятелем выпивал неподалеку от железнодорожного вокзала станции Сумы. У одного из мужчин возникла идея "пошутить" о взрывчатке и посмотреть, что из этого будет.

Так, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что самостоятельно "заложил в вагон немаленькую такую взрывчатку". После звонка злоумышленник остался неподалеку от вокзала и, пока его не поймали, издалека наблюдал за происходящим.

В результате в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".

Теперь "шутнику" грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, последнее псевдоминирование произошло в Запорожье. Там сообщили о заложенной взрывчатке во всех городских школах и детских садах.

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