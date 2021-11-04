"Хотели посмотреть на лучшую жизнь": пропавших в Николаевской области подруг нашли аж в Киеве

"Хотели посмотреть на лучшую жизнь": пропавших в Николаевской области подруг нашли аж в Киеве

Девушки даже успели снять жилье в столице.

В Николаевской области двух 16-летних подруг, которые хотели посмотреть Киев, добравшись до столицы попутным транспортом, оперативники управления уголовного розыска вернули домой.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Сообщения об исчезновении девушек в полицию поступили 2 ноября. Одна из них убежала от бабушки, другая – из дома семейного типа.

В поисках девочек был задействован личный состав полиции, ювенальные полицейские и оперативные службы.

Почти двое суток продолжались розыскные мероприятия и в результате полицейские установили, что подруги сбежали в столицу. Там их и нашли николаевские оперативники управления уголовного розыска. Подростки уже успели снять жилье посуточно на средства, взятые из дома. По словам путешественниц, они просто хотели посмотреть на лучшую жизнь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с девушками все хорошо, сейчас с ними проводится профилактическая работа.

Напомним, что в Днепре нашли мертвой 16-летнюю девушку, которая считалась пропавшей без вести.

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