Хотели пробить оборону ВСУ в 6-х разных местах: украинские защитники дали оккупантам копняка на Бахмутском направлении

Они пытались ее пробить с 6 сторон.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Основные усилия враг сосредоточил на Бахмутском направлении, куда и пытается прорваться из нескольких городов и сел Луганщины. Вчера россияне хотели пробить оборону ВСУ в шести разных местах. Дважды организовывали штурм при поддержке авиации. Впрочем, нашим военным удалось остановить каждый из этих вражеских штурмов", — рассказал Гайдай.

Он также сообщил, что за прошлые сутки самолеты оккупантов нанесли авиаудары вблизи четырех населенных пунктов. Только за прошедшую ночь 17 раз зафиксированы артиллерийские обстрелы со стороны россиян.

В пяти случаях они использовали установки залпового огня. Четыре раза в атаки присоединялись танки.

Напомним, что ВСУ отразили штурм оккупантов на Славянском направлении.

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