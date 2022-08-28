Хотели пробить оборону ВСУ в 6-х разных местах: украинские защитники дали оккупантам копняка на Бахмутском направлении

Российские оккупанты штурмовали оборону ВСУ на Бахмутском направлении.
Они пытались ее пробить с 6 сторон.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Основные усилия враг сосредоточил на Бахмутском направлении, куда и пытается прорваться из нескольких городов и сел Луганщины. Вчера россияне хотели пробить оборону ВСУ в шести разных местах. Дважды организовывали штурм при поддержке авиации. Впрочем, нашим военным удалось остановить каждый из этих вражеских штурмов", — рассказал Гайдай.
Он также сообщил, что за прошлые сутки самолеты оккупантов нанесли авиаудары вблизи четырех населенных пунктов. Только за прошедшую ночь 17 раз зафиксированы артиллерийские обстрелы со стороны россиян.
В пяти случаях они использовали установки залпового огня. Четыре раза в атаки присоединялись танки.
Напомним, что ВСУ отразили штурм оккупантов на Славянском направлении.
Читайте также:
- "Мы в капкане, п*дец нам, они зубы сглазили конкретно": оккупанты на День Независимости Украины попали в окружение ВСУ (перехват)
- "Попытки проводить наступательные действия не имеют результата": военный эксперт о том, почему оккупанты притормозили на Донбассе
- "Я его слепила из того, что было": оккупанты из барж строят переправу под Антоновским мостом в Херсоне (видео)