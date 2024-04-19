Хотели продать РФ тайные разработки: СБУ задержала на Харьковщине инженеров-конструкторов (фото)

СБУ во взаимодействии с правительством и руководством одного из стратегических заводов Харькова сорвала попытку россиян получить новейшие технологические разработки Украины в области топливно-энергетического комплекса.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В результате спецоперации в Харьковской области нейтрализована российская агентурная группа, которая пыталась передать в Россию тайную документацию из местного стратегического завода. Среди задержанных – руководитель конструкторского бюро и заместитель руководителя цеха промышленного предприятия.

Следствие выяснило, что россиян интересовали схемы, чертежи и инструкции по производству паровых турбин и комплектующих к ним.

Такие турбины не производятся в РФ, а до начала войны против Украины страна-агрессор бесперебойно закупала их на харьковском предприятии. Имеющиеся у россиян агрегаты почти исчерпали свой ресурс, и есть острая потребность в замене или капитальном ремонте.

"Поэтому научно-технические достижения нашего государства потребовались агрессору для обеспечения непрерывной работы паровых установок на объектах "Росатома". Также — для модернизации российских ТЭС и ГЭС, чтобы продолжить бесперебойную поставку электричества, в том числе на заводы военно-промышленного комплекса РФ", – говорится в сообщении СБУ.

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Расследование установило, что руководителем агентурной группы российской разведки был житель Харькова, бывший бизнес-партнер местного завода.

По указанию врага, его украинские сообщники должны были похитить нужные документы, отцифровать их и в электронном виде передать в Россию.

У организатора агентурной группы было найдено более 5 млн в гривневом эквиваленте, которые он получил, вероятно, за сотрудничество с врагом.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в совершении уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору и государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение.

На Харьковщине задержаны инженеры-конструкторы, которые хотели продать РФ тайные разработки/Фото: СБУ

На Харьковщине задержаны инженеры-конструкторы, которые хотели продать РФ тайные разработки/Фото: СБУ

На Харьковщине задержаны инженеры-конструкторы, которые хотели продать РФ тайные разработки/Фото: СБУ

На Харьковщине задержаны инженеры-конструкторы, которые хотели продать РФ тайные разработки/Фото: СБУ

К слову, по материалам СБУ 11 лет тюрьмы получила экс-глава оккупационной "Роспочты" в городе Изюм, работавшая на агрессора во время оккупации территорий Харьковской области.

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