Хотели сбежать за границу: обнародовали кадры задержания подозреваемых в расстреле полицейских

В автомобиле злоумышленников обнаружили следы крови и другие вещественные доказательства.
Накануне правоохранители задержали подозреваемых в расстреле полицейских в Винницкой области. Нападавшие скрывались в заброшенном здании на территории Одесской области и намеревались сбежать за границу.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Что известно
Как отмечают стражи порядка, задержанные называют мотивом нападения на полицейских то, что они перевозили боевые гранаты. Впрочем, все обстоятельства и детали устанавливает следствие. Также вместе с сотрудниками СБУ проверяется причастность к деятельности диверсионно-разведывательных групп.
"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали автомобиль злоумышленников. В автомобиле были зафиксированы следы крови, свидетельствовавшие о том, что один из нападавших был ранен. Также полицейские изъяли окровавленную одежду, обувь фигурантов, документы и другие вещественные доказательства", – добавили в ведомстве.
Напомним, в Винницкой области двое мужчин ночью напали на полицейских. По факту расстрела полицейских в Винницкой области начато уголовное производство.
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