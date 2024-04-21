Хотели сбежать за границу: обнародовали кадры задержания подозреваемых в расстреле полицейских

В автомобиле злоумышленников обнаружили следы крови и другие вещественные доказательства.

Накануне правоохранители задержали подозреваемых в расстреле полицейских в Винницкой области. Нападавшие скрывались в заброшенном здании на территории Одесской области и намеревались сбежать за границу.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Обнародовали кадры задержания подозреваемых в расстреле полицейских

Что известно

Как отмечают стражи порядка, задержанные называют мотивом нападения на полицейских то, что они перевозили боевые гранаты. Впрочем, все обстоятельства и детали устанавливает следствие. Также вместе с сотрудниками СБУ проверяется причастность к деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Автомобиль злоумышленников, подозреваемых в расстреле полицейских

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали автомобиль злоумышленников. В автомобиле были зафиксированы следы крови, свидетельствовавшие о том, что один из нападавших был ранен. Также полицейские изъяли окровавленную одежду, обувь фигурантов, документы и другие вещественные доказательства", – добавили в ведомстве.

Следы крови в машине задержанных мужчин, подозреваемых в расстреле полицейских / Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, в Винницкой области двое мужчин ночью напали на полицейских. По факту расстрела полицейских в Винницкой области начато уголовное производство.

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