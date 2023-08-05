Хотели скрыться из Украины: в тайнике микроавтобуса разоблачили мужчин призывного возраста (видео)

Водитель пообещал мужчинам, что довезет в Молдову в объезд пунктов пропуска за денежное вознаграждение.

Пограничники Черновицкого пограничного отряда на днях разоблачили 4 человека, которые скрывались в специально изготовленном тайнике микроавтобуса.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что военнослужащие в 300 метрах от государственной границы остановили грузовой микроавтобус. Им руководил местный житель и утверждал, что никакого груза в его авто нет.

"В ходе углубленной проверки транспортного средства, пограничники обнаружили специально оборудованный тайник. В тайнике действительно не было груза, однако скрывались четверо мужчин призывного возраста", — говорится в сообщении.

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Также правоохранители выяснили, что водитель пообещал им, что довезет в Молдову в объезд пунктов пропуска за денежное вознаграждение в размере 4000 долларов США с каждого.

Задержанные доставлены в пограничное подразделение и составлены протоколы об административных правонарушениях.

В отношении организатора незаконной переправки лиц через государственную границу в Нацполицию направлено сообщение по ст. 332 УК.

Пограничники разоблачили 4-х человек, скрывавшихся в тайнике микроавтобуса

Ранее Служба безопасности объявила о подозрении подсанкционному российскому олигарху, президенту московского футбольного клуба "ЦСКА" Евгению Гиннеру. Он подозревается в причастности к финансированию вооруженной агрессии РФ.

Также правоохранители разоблачили руководителя областного военкомата, который безосновательно выплатил дополнительное вознаграждение подчиненным.

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