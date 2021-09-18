Хотели согреться: во Львовской области двое детей отравились угарным газом

Пострадавших госпитализировали в медучреждение.

Во Львовской области в результате обогрева помещения угарным газом отравились три человека. Среди них дети.

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Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Происшествие произошло сегодня, 18 сентября, около 00:25 ч., В селе Борки Яворивского района, в частном жилом доме на улице Львовская. Угарным газом отравились три человека, из них двое детей 5 и 9 лет. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения Львова.

Аварийная бригада "Львовгаз" прекратила подачу газа в доме, который оборудован 2-контурным газовым котлом и ПГ-4.

Напомним, что шестеро студентов пострадали при пожаре в общежитии Уманского национального университета садоводства. Четверо студентов отравились угарным газом — они сейчас в больнице. Еще двое получили порезы стеклом, когда пытались выпрыгнуть на улицу через окно на первом этаже.

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