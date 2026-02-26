Хотели третьего ребенка, а получили пять: в Черновцах жена военного родила тройню (фото)

Невероятная история многодетной семьи военного из Буковины / © Черновицкая областная государственная администрация в Facebook

На Буковине, в семье Ирины и военнослужащего Ильи Звонецких родилась тройня. Трое доношенных девочек: Оливия, Иллария и Амелия. Теперь в семье пятеро деток — четыре девочки и один мальчик.

О новоиспеченной многодетной семье из Черновцов рассказывает «Суспільне».

Мать тройняшек Ирина Звонецкая рассказывает, что вместе с мужем планировали третью беременность.

«Мы планировали третью беременность, но не думали, что это будет три ребенка. Но так нам удалось», — признается Ирина.

Во время УЗИ супругам сообщили о двойне. Это не случилось неожиданностью для Ирины, ведь в ее семье уже рождались двойни. А вот новость о тройне стала неожиданностью.

«Спокойно смотрим первого ребенка, второго ребенка, и здесь — третий ребенок. На третий у меня большие глаза. Говорю: „Откуда? У нас только двое“. А врач говорит: „Приветствую вас, тройня“, — вспоминает Ирина.

© Черновицкая областная государственная администрация в Facebook

Отец тройняшек Илья Звонецкий рассказывает, что теперь планирует расширять дом, чтобы всем деткам хватило места, когда подрастут, ведь раньше не планировали иметь такую большую семью.

«Это большая семья, это опять же опыт. Такого опыта не было. Я уверен, что все изменится только в лучшую сторону», — рассказывает отец тройняшек.

В семье Звонецких уже было двое детей — мальчик Мартин и девочка Ева.

© Черновицкая областная государственная администрация в Facebook

Беременность Ирины Звонецкой — естественная. Врачи отмечают, на уникальности этих родов. Обычно детей-тройняшек нужно переводить в отделение интенсивной терапии. Однако эти девочки родились доношенными и здоровыми. После кесарева сечения всех трех девочек положили папе на грудь.

«Всех хорошенько в кроватках с тремя врачами довезли в родзал, где нас ожидал папа. И это был мой первый опыт, когда троих детей мы смогли выложить на контакт, кожа к коже и это было очень трогательно. Я помню, как в тот день я очень часто заходила, потому что постоянно переживала, как папа их троих может держать, ведь они двигались. И так два часа папа нес такую миссию», — рассказывает врач.

© Суспільне

