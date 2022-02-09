Хотели усилить ощущение во время мастурбации: на Волыни подростки запихали в уретру магнитные шарики

Медики обнаружили десятки магнитных шаров.
За последние три месяца в Волынском областном пренатальном центре успешно было прооперировано два идентичных случая эвакуации магнитных шаров из мочевого пузыря мальчиков в возрасте 10-15 лет. В обоих случаях были выполнены операции с последующим извлечением 62 и 24 магнитных шариков. Послеоперационный период у этих пациентов прошел без осложнений, и они были выписаны домой в удовлетворительном состоянии.
Об этом говорится на странице заведения Facebook.
"12 канал" уточняет, что двое парней попали в больницу с одинаковой проблемой — десятками магнитных шаров в уретре. Объясняют, что так хотели усилить чувство во время мастурбации. В настоящее время их ждет реабилитация.
Медики отмечают, что подростки часто прибегают к интимным экспериментам и не думают о печальных последствиях. Несколько дней назад 16-летняя девушка попала в больницу с тушью для ресниц в прямой кишке.
Также врачам приходится доставать термометры или даже провода.
"Призываем родителей уделять больше внимания своим детям, объяснять и предостерегать от опасности и, наконец, не покупать игрушек, которые не подходят детям по возрасту, особенно начиненных магнитами. Ведь вовремя обнаруженная проблема нивелирует риски и минимизирует опасность", — призвали медики.
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