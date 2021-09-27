Хотела увидеть галлюцинации: на Закарпатье 20-летняя девушка ради развлечения наелась мухоморов

Девушку экстренно госпитализировали.
В Закарпатской области госпитализировали 20-летнюю девушку после того, как она ради развлечения наелась ядовитых грибов.
Об этом сообщили в КНП "Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи", пишет mukachevo.net.
Медиков на место происшествия вызвал парень 20-летней девушки. Он рассказал, что они решили поесть мухоморов для развлечения и, чтобы увидеть галлюцинации, однако его подруге стало плохо. У нее появились судороги, головокружение и слабость.
Медики госпитализировали девушку прямо с трассы, недалеко от санатория, куда вызвали скорую. После первой медицинской помощи ее транспортировали в Савеловскую городскую больницу.
Врачи отмечают, что девушку спасло то, что ей вовремя вызвали скорую помощь.
Напомним, в Житомирской области внезапно умерла вся семья участника "Голоса страны".