Хотела увидеть галлюцинации: на Закарпатье 20-летняя девушка ради развлечения наелась мухоморов

Девушку экстренно госпитализировали.

В Закарпатской области госпитализировали 20-летнюю девушку после того, как она ради развлечения наелась ядовитых грибов.

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Об этом сообщили в КНП "Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи", пишет mukachevo.net.

Медиков на место происшествия вызвал парень 20-летней девушки. Он рассказал, что они решили поесть мухоморов для развлечения и, чтобы увидеть галлюцинации, однако его подруге стало плохо. У нее появились судороги, головокружение и слабость.

Медики госпитализировали девушку прямо с трассы, недалеко от санатория, куда вызвали скорую. После первой медицинской помощи ее транспортировали в Савеловскую городскую больницу.

Врачи отмечают, что девушку спасло то, что ей вовремя вызвали скорую помощь.

Напомним, в Житомирской области внезапно умерла вся семья участника "Голоса страны".

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