Хотели увидеть сына: на Хмельнитчине погибли супруги пограничников, возвращавшися с фронта

В Хмельницкой области трагически погибли супруги пограничников Бердянского отряда. Мужчина и женщина ехали с фронта, чтобы увидеть своего 13-летнего сына, который из Бердянска эвакуировался в Хмельницкую область.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Полковник Доценко Александр и подполковник Доценко Неля служили на юге в составе Сил обороны. Они трагически погибли в Хмельницкой области.

"Александр организовывал и осуществлял оперативно-розыскную деятельность, а Неля долгое время была спикером Луганского пограничного отряда и информировала об обстановке на линии разграничения и границе со страной-агрессором. После полномасштабного вторжения пара несла службу на южном направлении в составе Сил обороны", — говорится. в сообщении.

В Бердянском пограничном отряде уточнили, что пара взяла краткосрочный отпуск, чтобы встретиться с 13-летним сыном.

"Александр и Неля взяли краткосрочный отпуск, чтобы встретиться с 13-летним сыном, который из-за войны эвакуировался из Бердянска к бабушке — матери Нели. Эта встреча оказалась последней", — говорится в сообщении.

Напомним, на Хмельнитчине 29 января произошло смертельное ДТП, в котором погибли мужчина и женщина.

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