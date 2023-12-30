Хотели встретить Рождество в семейном кругу: в Сумской области трагически погибли отец-военный с 12-летним сыном

В Сумской области 23 декабря трагически погиб 38-летний военнослужащий из Закарпатья Дмитрий Довганич и его 12-летний сын. Семья приехала на Рождество навестить отца, находящегося на фронте с первого дня полномасштабного вторжения. К сожалению, эти праздники стали для ребят последними.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Что произошло

Приблизительно в 20 часов 23 декабря медики позвонили в отделение полиции и сообщили, что в одной из квартир города Глухов семья отравилась угарным газом. Когда стражи порядка прибыли на место, глава семьи и его сын были уже мертвы. Жену и маленькую дочь доставили в больницу. За жизнь 5-летней девочки борются врачи.

Как отметили в родном селе Иза, семья уже давно не виделась с отцом. Он с первого дня вторжения ушел добровольцем на фронт.

"У него мама – инвалид, он мог бы не воевать, у него были все основания для этого. Но он категорически отказался и заявил, что пойдет защищать Украину", – рассказала староста Ольга Пасулька.

После продолжительной разлуки семья решила отметить Рождество 25 декабря. Наверное, для этого родные арендовали квартиру, но праздник завершился, так и не начавшись. Вероятно, причиной такой трагедии стал газовый котел. Сейчас следователи проводят экспертизы, окончательные выводы будут сделаны позже.

Знакомые и друзья Дмитрия в шоке. Рассказывают, что он был очень хороший человек и хороший отец. Занимался предпринимательством, а также любил велоспорт, катался на лыжах, боролся с охотниками и свалками.

"Жена была дома, занималась хозяйством и детьми. Сейчас ей будет тяжело самой и после такой трагедии", – говорит староста.

Дмитрий и Любовь

Полиция открыла досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 270 – нарушение требований пожарной или техногенной безопасности, что привело к гибели людей. Виновному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Винницкой области: новый котел "убил" мать и ее 14-летнего сына, дочь — в реанимации.

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